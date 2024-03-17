ويل سميث: قرأت القرآن كاملاً خلال شهر رمضان وتأثرت به في تربية أبنائي (فيديو)

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كشف الممثل العالمي ويل سميث عن تأثره بالعيش في المملكة خلال زيارته الثالثة لها، وعن قراءته القرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان وتعلقه به.

مشيرًا إلى أنه تفاجأ بالذكر الوفير لسيدنا موسى - عليه السلام - فيه.





زيارة ويل سميث للمملكة



ويل سميث والقرآن



تأثر ويل سميث بالقرآن في تربية الأبناء



وتحدث لبودكاست "بيج تايم" على فضائية "إم بي سي"، عن زيارة المملكة للمرة الثالثة، وقال إن كل زيارة أفضل من سابقتها، مشيرًا إلى زيارته الثانية للرياض، ومشاركة جمهوره الأكل السعودي وتحديدًا لحم الغنم والجريش.وأضاف: "لقد زرنا العديد من الأماكن والمطاعم المختلفة وتذوقت القليل من الطعام السعودي ولكني أعتقد بأن الليلة هي الليلة الكبرى للأكل السعودي".كما تحدث عن ارتباطه العميق بالروحانيات، وخاصة في السنتين الأخيرتين من حياته التي شهدت تحديات كبيرة، قائلاً: "أميل إلى الروحانيات، وفي السنتين الأخيرتين من حياتي واجهت صعوبات، وقرأت القرآن كاملاً من الغلاف للغلاف في شهر رمضان".وأضاف: "أود توسيع قلبي قدر الإمكان وأن أكتسب المزيد من الفهم والتواصل مع الناس".وحول ما الذي اكتشفه من خلال قراءة القرآن بالكامل، أوضح سميث أنه كان مندهشًا من كثرة ذكر النبي موسى -عليه السلام- في القرآن.واعترف بأن قصة النبي موسى وتجربته أثرت فيه بشكل كبير.وأعرب سميث عن إعجابه بالبساطة والوضوح الذي يتميز به القرآن، وأشار إلى قراءته لجميع الكتب السماوية المقدسة، وأبدى إعجابه بأنها تشكل قصة واحدة متصلة، بدءًا من التوراة والإنجيل وصولًا إلى القرآن، واكتشاف رابط وثيق بين هذه الكتب.وأوضح أن النبي إبراهيم - عليه السلام - يعد الأب الروحي لهذه السلسلة، وأن الأنبياء إسماعيل وإسحاق- عليهما السلام - هما من ذريته، معربًا عن سعادته لفهم الصورة الكاملة لهذه العلاقة.وكشف سميث عن طريقة تربيته لأبنائه وتأثره بالقرآن في ذلك.وقال: "من الأمور المهمة التي ساعدتني كثيرا في تربية أبنائي وهذا أتاني من القرآن، هي استيعاب أن كل روح مسؤولة عن تطوير نفسها؛ لذا فإن هذا المفهوم هو مفهوم قوي بالنسبة إليَّ، أنا موجود لمساعدة أبنائي ودائما أحرص أن أكون شريكًا في حياتهم ولكني لست مسؤولًا عن حياتهم".