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بعد الإنذا الأحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان "الجوف"

الدفاع المدني
أرشيفية
أ أ
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دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الجوف .
جاء ذلك بعد أن أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمرًا، يحذر من تقلبات جوية على أجزاء من منطقة الجوف.اضافة اعلان

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة على 13 منطقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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