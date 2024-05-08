عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب الفاحشة وتنبيه حساب المواطن

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العثور على
مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكة
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور من خارج الفريق على مفقود بللسمر - متوفى- داعيًَا الله تعالى أن يغفر له.. المزيد هنا
عاجل.. هل يمكن
للمقيم الذي يملك سيارتين أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن إمكانية امتلاك المقيم لسيارة ثالثة.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة
نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في جازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
كل ما تريد
معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.. المزيد هنا
عاجل.. وزير
التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)
أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، وذلك تزامنًا مع حضوره.. المزيد هنا
"النيابة":
السجن 15 سنة وغرامة لمواطن لترويج وحيازة الإمفيتامين بقصد الاتجار
أنهت نيابة المخدرات تحقيقاتها مع مواطن بتهمة ترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار، والتي عثر عليها مخبأة بطريقة سرية.. المزيد هنا
عاجل..
"أبشر" تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة.. لـ 12 ساعة
أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024م، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.. المزيد هنا
السيولة في المملكة تسجل أعلى قمة تاريخية بقرابة 3 تريليون بنهاية مارس الماضي
واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد الوطني نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024.. المزيد هنا
عاجل.. قبل صرف دفعة مايو.. تنبيه مهم من حساب المواطن لغير المستحقين
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن حالة "مؤهل وغير مستحق" قبل ساعات من صرف الدعم.. المزيد هنا
الهيئة العامة للطرق: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية
في إطار توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، أعلنت الهيئة العامة للطرق استعدادها الكامل لاستقبال .. المزيد هنا