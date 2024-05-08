عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب الفاحشة وتنبيه حساب المواطن

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العثور على مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكة



عاجل.. هل يمكن للمقيم الذي يملك سيارتين أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في جازان



كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"



عاجل.. وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)



"النيابة": السجن 15 سنة وغرامة لمواطن لترويج وحيازة الإمفيتامين بقصد الاتجار



عاجل.. "أبشر" تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة.. لـ 12 ساعة



السيولة في المملكة تسجل أعلى قمة تاريخية بقرابة 3 تريليون بنهاية مارس الماضي



عاجل.. قبل صرف دفعة مايو.. تنبيه مهم من حساب المواطن لغير المستحقين



الهيئة العامة للطرق: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية

