الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب الفاحشة وتنبيه حساب المواطن

أهم 10
أهم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:

العثور على مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكةاضافة اعلان


أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور من خارج الفريق على مفقود بللسمر - متوفى- داعيًَا الله تعالى أن يغفر له.. المزيد هنا

عاجل.. هل يمكن للمقيم الذي يملك سيارتين أن يقوم بشراء سيارة ثالثة لزوجته؟


أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن إمكانية امتلاك المقيم لسيارة ثالثة.. المزيد هنا

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن خطف امرأة وارتكب الفاحشة في جازان


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

كل ما تريد معرفته حول تطبيق اختبار التحصيل الدراسي "الورقي"


كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن كل ما يتعلق من معلومات باختبار التحصيل الدراسي "الورقي"، لطلاب الثانوية.. المزيد هنا

عاجل.. وزير التعليم يكشف مصير "الفصول الثلاثة" (فيديو)


أعلن وزير التعليم، يوسف البنيان، أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة قيد الدراسة حاليًا، وذلك تزامنًا مع حضوره.. المزيد هنا

"النيابة": السجن 15 سنة وغرامة لمواطن لترويج وحيازة الإمفيتامين بقصد الاتجار


أنهت نيابة المخدرات تحقيقاتها مع مواطن بتهمة ترويج كمية من مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً، وحيازة كمية منها بقصد الاتجار، والتي عثر عليها مخبأة بطريقة سرية.. المزيد هنا

عاجل.. "أبشر" تعلن تحديثات مجدولة لأنظمتها يوم الجمعة.. لـ 12 ساعة


أعلنت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، عن جدولة تحديثات لأنظمتها؛ وذلك في يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024م، بدءًا من الساعة 12 صباحًا وتستمر حتى الساعة 12 ظهرًا.. المزيد هنا

السيولة في المملكة تسجل أعلى قمة تاريخية بقرابة 3 تريليون بنهاية مارس الماضي


واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد الوطني نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر مارس 2024.. المزيد هنا

عاجل.. قبل صرف دفعة مايو.. تنبيه مهم من حساب المواطن لغير المستحقين


تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن  حالة "مؤهل وغير مستحق" قبل ساعات من صرف الدعم.. المزيد هنا

الهيئة العامة للطرق: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية


في إطار توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، أعلنت الهيئة العامة للطرق استعدادها الكامل لاستقبال .. المزيد هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. 5 ضبطيات تهريب وترويج.. ضربات أمنية ضد تجار"السموم" بعدة مناطق بالمملكة

لا إصابات.. دفاع مدني محايل يخمد حريقاً في محال تجارية

للعام السادس .. الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" عبر صالات مخصصة في 11 مطاراً بـ 7 دول

عاجل.. بشرى من وزير التعليم بخصوص ترقية المعلمين والإداريين (فيديو)

أخبار السعودية.. مصير "الفصول الثلاثة" ودفعة مايو من حساب المواطن

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اهم عشرة 10:01 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. أهم 10.. تطبيق عقوبة مخالفة "الحج" وإعلان مهم من التعليم وبشرى حساب المواطن

أهم 10 10:00 م الإثنين، 29 أبريل 2024

أهم 10.. كلمة ولي العهد وانحراف طائرة وبيان متحدث الأرصاد

اهم عشرة 10:00 م الأحد، 28 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب الموظفين وتتبع المركبات وتوضيح حساب المواطن

أهم 10 10:00 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. أمطار غير مسبوقة بـ"الشرقية" ومكافأة الطلاب ومنخفض المطير يغرق دبي