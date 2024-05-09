عاجل.. انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة.. ماذا تفعل الأم والأبناء لإعادة الدعم؟

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تجاوب حساب خدمة المستفيدين مع حالة وجهت له من من قبل زوجة تسأل عن كيفية عودة الدعم بعد انقطاعه عنها بسبب زواج زوجها من زوجة موظفة براتب عالي.



انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة:



زوج البنت وتأثيره على دعم المواطن:



تأثير العنوان الوطني على حساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد بعثت باستفسار تقول فيه للبرنامج على حسابه في منصة إكس :" السلام عليكم.. يسعدكم عطوني طريقة أسجل فيها بحساب المواطن لي أنا أولادي تم قطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من زوجة موظفة براتب عالي وأنا و أولادي ما عندنا إلا حساب المواطن نقطع ياليت تلقون الحل والله ما يصير لي قاعد يصير وكل شهر مؤهلين".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة. " .كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال من قبل مواطنة تستفسر عن مدى تأثر دعمها في حساب المواطن في حالة زواج ابنتها التابعة لها.وكان إحدى الأمهات قد وجهت سؤالا تقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بنتي اليوم كتب عقد قرانها متى أطلعها من التابعين.. هل أسوي تحديث ، وهل يقطع عندي إجباري حساب المواطن ولا لا ؟".وجاء الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" وعليكم السلام، في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية للتابع "غير مؤهل" لدى رب الأسرة ولن يتم احتسابه ضمن مبلغ الدعم .. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية تسجيل العنوان الوطني بطريقة صحيحة لأنه يسكن في منطقتين، حتى ل يتأثر استحقاقه في الدعم.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" بسُبل عنواني الوطني في بيت أهلي.. لكن أنا ساكن بشقة بمنطقة دراستي ايش أرفع بالموقع خانة العنوان الوطني؟".وجاء الرد : "لا بد من تطابق العنوان الوطني في حسابك في البرنامج مع عقد الإيجار في منصة إيجار مع العنوان الوطني الخاص بك في سبل حتى لا تتأثر أهليتك واستحقاقك..نسعد بخدمتك".