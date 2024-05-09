بسبب منشور على "إكس".. العدل تحيل محامياً لـ"التأديب"

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أعلنت وزارة العدل، عن إحالة محامٍ إلى لجنة تأديب المحامين، لمخالفته قواعد السلوك المهني؛ من خلال تضليله المتابعين في أحد المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وإخلاله بشرف مهنة المحاماة.



نشر حكم غير نهائي:



المؤتمر الدولي للتدريب القضائي:

رؤية 2030 والمجال العدلي



وأوضحت الوزارة، أن منشور المحامي تضمن نشر حكم غير نهائي، وعبارات دعائية تتضمن معلومات مغلوطة عن حكم لمحكمة الاستئناف، مدعياً تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر، بما يتنافى مع عدد من قواعد السلوك المهني للمحامين.وأضافت الوزارة: ومنها القاعدة (السابعة والثلاثين) التي نصت على أن: "يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان -بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة".ومؤخرًا، افتتح معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، الذي يستمر حتى يوم غد.ويحضر المؤتمر نخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم, ومشاركة أكثر من 600 متخصص و45 متحدثاً وخبيراً.وقال معاليه في كلمته خلال افتتاح المؤتمر: إن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بتوجيه من خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة ومتابعة من صاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ تقدماً تنموياً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي.وأشار إلى أن وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، وكان من أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها؛ التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها؛ باعتبار أن التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة.وتابع: ولذا يسعى مركز التدريب العدلي دائماً إلى تأهيلِ أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودةِ التدريب المقدم فيه.