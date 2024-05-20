أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 20 مايو.. عيار 22 يُسجل 264 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 20 من مايو، حيث سجلت لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



وسجل عيار 24 سعر 288.25 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 264.23 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 252.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 216.19 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 168.14 ريال.





أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



الذهب عيار 24 288.25 ريالالذهب عيار 22 264.23 ريالالذهب عيار 21 252.22 ريالالذهب عيار 18 216.19 ريالالذهب عيار 14 168.14 ريالالذهب عيار 12 144.12 ريالأسعار أوقية الذهب 8,964 ريالأسعار جنيه الذهب 2,018 ريالأسعار كيلو الذهب 288,245 ريالالذهب عيار 24 288.25 ريالالذهب عيار 22 264.23 ريالالذهب عيار 21 252.22 ريالالذهب عيار 18 216.19 ريالالذهب عيار 14 168.14 ريالالذهب عيار 12 144.12 ريالأسعار أوقية الذهب 8,964 ريالأسعار جنيه الذهب 2,018 ريالأسعار كيلو الذهب 288,245 ريال