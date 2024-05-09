عاجل.. إيجار تكشف مدى إمكانية المؤجر إنهاء العقد قبل المهلة المتفق عليها

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.



إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



تأثير الشروط الإضافية على العقد في إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".كما ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص قام بإضافة شروط إضافية في العقد، ما تسبب في عدم نفاذ العقد.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:"السلام عليكم.. عندي عقد تجاري سويته وأضفت شروط إضافية ومكتوب عند خانة الشروط في حال وجود شروط سيظل العقد سندا تنفيذيا ولكن بعد ما جهز العقد تفاجأ أنه مكتوب باللون الأحمر بأول صفحة من العقد لا يعد هذا العقد سندا تنفيذيا لوجود بنود أو شروط إضافية".وردت المنصة على استفساره بالقول :" حياك الله.. في حال وجود شروط إضافية في العقد التجاري لا يعتبر العقد سنداً تنفيذياً.. نسعد بخدمتك".