عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطنة ارتكبت جريمة شنيعة وارتفاع أسعار السيارات

أ أ
تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
4 أسباب لارتفاع
أسعار السيارات المستعملة في المملكة
اضافة اعلان
جاء ارتفاع أسعار تمويل السيارات وتأخيرها المنتهى بالتملك، في صدارة أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة، حسب تجار السيارات والعاملين في قطاع النقل.. المزيد هنا
عاجل.. قنصلية
المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر
أصدرت قنصلية المملكة في العاصمة التركية اسطنبول، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين... المزيد هنا
عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر
حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 73 – شهر ديسمبر، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين... المزيد هنا
شروط حصول المطلقات على الدعم السكني
حدد برنامج سكني، شروط حصول المطلقة على الدعم السكني؛ وأبرزها مرور عامين على الطلاق... المزيد هنا
عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا
وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا
قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تهدف لأن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا.. المزيد هنا
"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج
ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مقترحاً يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج.. المزيد هنا
هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟
أكد برنامج ريف، أهمية تقديم ما يثبت ملكية الأرض للمتقدم للتسجيل والحصول على الدعم من البرنامج.. المزيد هنا
تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم
أصدرت وزارة الحج والعمرة اليوم الاثنين، تنبهًا مهمًا بشأن استخراج التصريح قبل القدوم.. المزيد هنا
عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا