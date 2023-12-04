عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في مواطنة ارتكبت جريمة شنيعة وارتفاع أسعار السيارات

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة اضافة اعلان



عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر



عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

شروط حصول المطلقات على الدعم السكني

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟

تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة