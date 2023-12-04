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عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
حالة مطرية
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وجريان السيول على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة عسير، وتشمل “االعرين وبيشة وتثليث وطريب”.
2 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخوات وقلوة وفرعة غامد الزناد".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد"
4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والجموم والطائف وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنذة والليث".
5 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والداودمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم".


الحالة المطرية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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