"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

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ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مقترحاً يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج.





تحليل المخدرات يحمي مستقبل الحياة الزوجية اضافة اعلان



مناقشة نظام مزاولة المهن الصحية



التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي



استعراض مذكرات تفاهم المركز الوطني لأمن المسافرين



وأكد مقدمو المقترح أن تحليل المخدرات قبل الزواج يدرأ كثيراً من الإشكالات ويحمي مستقبل الحياة الزوجية.ورأى المجلس ملاءمة الدراسة، وأحالها على اللجنة المختصة للدراسة وإبداء الآراء ووجهات النظر.ويطرح مجلس الشورى اليوم للنقاش، مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، وفقا لصحيفة "عكاظ".ويتوقع أن يصدر المجلس قرارات خلال جلستيه اليوم (الإثنين)، وغداً (الثلاثاء)، بشأن التقرير السنوي لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي.كما يناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي؛ لعامين ماليين متتاليين؛ ويستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط.فيما يستعرض المجلس اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، منها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وكوريا، ومذكرات تفاهم المركز الوطني لأمن المسافرين.