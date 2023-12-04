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"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

مجلس الشورى2
مجلس الشورى
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ناقش مجلس الشورى اليوم (الاثنين) مقترحاً يتضمن المطالبة بإدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن فحص ما قبل الزواج.

تحليل المخدرات يحمي مستقبل الحياة الزوجيةاضافة اعلان

وأكد مقدمو المقترح أن تحليل المخدرات قبل الزواج يدرأ كثيراً من الإشكالات ويحمي مستقبل الحياة الزوجية.
ورأى المجلس ملاءمة الدراسة، وأحالها على اللجنة المختصة للدراسة وإبداء الآراء ووجهات النظر.

مناقشة نظام مزاولة المهن الصحية

ويطرح مجلس الشورى اليوم للنقاش، مشروع تعديل نظام مزاولة المهن الصحية، وفقا لصحيفة "عكاظ".
ويتوقع أن يصدر المجلس قرارات خلال جلستيه اليوم (الإثنين)، وغداً (الثلاثاء)، بشأن التقرير السنوي لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي.

التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي

كما يناقش التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي؛ لعامين ماليين متتاليين؛ ويستمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط.

استعراض مذكرات تفاهم المركز الوطني لأمن المسافرين

فيما يستعرض المجلس اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، منها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وكوريا، ومذكرات تفاهم المركز الوطني لأمن المسافرين.

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