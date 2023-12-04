الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

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قنصلية المملكة باسطنبول
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أصدرت قنصلية المملكة في العاصمة التركية اسطنبول، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.

زلزال قوي يضرب بحر مرمرةاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية نوهت بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة حدث ببحر مرمرة عندالساعة 10:42 صباحًا وشعربه سكان ولاية بورصه.

ضرورة أخذالحيطة و الحذر

وأكدت القنصلية على جميع المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.
وبينت أنه في حالات الطواريء يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه.

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