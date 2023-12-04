عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

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أصدرت قنصلية المملكة في العاصمة التركية اسطنبول، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين.





زلزال قوي يضرب بحر مرمرة اضافة اعلان



ضرورة أخذالحيطة و الحذر



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية نوهت بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة حدث ببحر مرمرة عندالساعة 10:42 صباحًا وشعربه سكان ولاية بورصه.وأكدت القنصلية على جميع المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك.وبينت أنه في حالات الطواريء يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه.