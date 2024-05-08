أعلاها 40 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أ أ

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 درجة في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 39 درجة في الدمام وشرورة، و37 درجة في جدة وجازان والخرج والتنهات والصمان والرياض، و34 درجة في المدينة والمنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 12، والقريات 13، وطريف 14، والباحة وأبها 15، ورفحاء والطائف 19 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.