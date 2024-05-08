أعلاها 40 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40
درجة في مكة المكرمة، وأقلها 12 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 39 درجة في الدمام وشرورة، و37 درجة في جدة وجازان والخرج والتنهات والصمان والرياض، و34 درجة في المدينة والمنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 12، والقريات 13، وطريف 14، والباحة وأبها 15، ورفحاء والطائف 19 درجة مئوية.