تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

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أصدرت وزارة الحج والعمرة اليوم الاثنين، تنبهًا مهمًا بشأن استخراج التصريح قبل القدوم.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام باستخراج التصريح قبل القدوم، يحقق التعاون، ويحفظ النظام. اضافة اعلان





الاهتمام بالتوسع في الشراكات التوعوية



نشر الوعي في توجيه الحجاج



تحقيق أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن



تعزيز تجربة الحاج والمعتمر



في الوقت نفسه، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية التوسع في الشراكات التوعوية من أجل تعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين وتحقيق راحتهم وسلامتهم، منوهاً بإن التوعية تلعب دورًا حاسمًا في تجويد الخدمات وتحسين الإجراءات ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن.وأشار إلى أهمية نشر الوعي في توجيه الحجاج والمعتمرين بشأن الإجراءات اللازمة والمخاطر المحتملة المتعلقة بالحج.وبين أن الاهتمام بدعم وبناء المبادرات التي تسهم في رفع وعي ضيوف الرحمن، من أجل تحسين تجربة الحاج والمعتمر.ودعا إلى مواصلة العمل المشترك والتعاون الفعال لتعزيز المبادرات التوعوية وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والجودة في خدمة ضيوف الرحمن.ولفت إلى أن تزايد أعداد ضيوف الرحمن بفضل التسهيلات التي قدّمتها المملكة، تضاعف من حجم التحدي والحاجة إلى تكثيف العمل التوعوي، ليكون متنوعًا في الطرق والوسائل والمحتوى.وشدد على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز تجربة الحاج والمعتمر وتوفير بيئة ملائمة ومريحة تسهم في أداء المناسك بيسر وسهولة.جاء ذلك خلال افتتاح الربيعة، ورشة العمل الاتصالية لتوعية ضيوف الرحمن التي نظمتها وزارة الحج والعمرة، بحضور شركاء منظومة الحج والعمرة، وشركاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن.