هل يلزم إثبات ملكية الأرض للتسجيل والحصول على دعم ريف؟

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أكد برنامج ريف، أهمية تقديم ما يثبت ملكية الأرض للمتقدم للتسجيل والحصول على الدعم من البرنامج.





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جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه: "مرحبا هل زراعة الحنا يحتاج لمزرعة؟ أم يمكن الزراعة في بتنا حيث توجد أكثر من شتلة؟وأجاب برنامج ريف، بقوله: "مرحباً بك.. لابد من تقديم ما يثبت ملكية الأرض للمتقدم إما بصك شرعي أو عقد إيجار موثق بصك أو حجة أو مشهد مصدق من الإمارة أو المحكمة أو البلدية أو سجل زراعي، نشكر لك تواصلك".

وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أن برنامج ريف يستهدف تقديم الدعم وتحسين الدخل للأسر المنتجة في العديد من الأنشطة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

