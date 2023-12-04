عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

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حدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 73 – شهر ديسمبر، وذلك في أعقاب الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لم تصدر مبالغ دفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن، وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر". اضافة اعلان

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.





لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر "ديسمبر" حتى الآن وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية "مؤهل" بتاريخ 28/11/2023، وكنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ "10 ديسمبر"ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك December 3, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

