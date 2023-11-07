عاجل .. لقطات تحبس الأنفاس.. تمساح ضخم يتجول بين السيارات في القطيف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لتمساح ضخم يتجول في أحد شوارع القطيف في واقعة نادرة وفريدة من نوعها بالمملكة.





تمساح يتجول في الشارع اضافة اعلان



ويظهر فيديو التمساح – الذي لا يُعرف من أين خرج- يسير وسط طريق عام مخصص للسيارات، فيما حاول عدد من قائدي السيارات تفادي الاصطدام به.وأظهر الفيديو مرور عدد من قائدي السيارات، فيما قام قائد سيارة بتهدئة السرعة والانتظار حتى يعبر التمساح الطريق.فيما أبان فيديو آخر لحظة سيطرة فرق متخصصة على التمساح وضبطه لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحداث.