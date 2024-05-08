إجراء صارم من "الداخلية" بخصوص مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

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أعلنت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج.

ويكون ذلك داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.





عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج



غرامة مالية مضاعفة



التقيد بالأنظمة والتعليمات من واجبات الحج



pic.twitter.com/JWpCgccVtc فيديو | المحامي أحمد المحيميد: عقوبة مخالفة تصريح الحج المنع من الحج وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال وللمقيمين الترحيل عن المملكة والمنع من دخولها #الراصد May 7, 2024

التعليمات تشمل هؤلاء



ويأتي ذلك اعتبارًا من 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024 م.وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم، والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.وشددت وزارة الداخلية أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10.000) ريال في حال تكرار المخالفة.مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح هي:1 - السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.2 - غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال.3 - المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.4 - ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.5 - يُمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.6 - تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.وكشف المحامي أحمد المحيميد، عن عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح.وقال المحيميد في تصريحات إلى برنامج "الراصد" عبر فضائية "الإخبارية"، إن العقوبة تتمثل في المنع من الحج، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال - تتكرر في حال التكرار - والترحيل عن المملكة والمنع من دخولها للمقيمين.وأضاف: التقيد بالأنظمة والتعليمات من واجبات الحج "فلا رفث ولا فسوق في الحج".وأوضح أن التعليمات لا تقتصر على السعوديين فقط، بل تشمل كذلك المقيمين والزائرين، ولا تشمل فقط الرجال بل أيضًا النساء وكل من يصل إلى منطقة مكة المكرمة.واعتبر أن "الالتزام بالتعليمات يعبر عن مدى قوة إيمان الشخص وطاعة الله سبحانه وتعالى ثم طاعة ولي الأمر، وهذا أبسط واجبات الحج، لذا نهيب بكل من ينوي الحج أن تكون نيتك سليمة، وعملك صالحًا بالتقيد بالتعليمات الشرعية والنظامية".