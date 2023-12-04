وزير الطاقة: المملكة تهدف إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا

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قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تهدف لأن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر عالميًا.

وأشار خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء إلى أن مشروع نيوم أكمل مرحلته الأولى، وحقق استثمارات بـ8.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن المشروع سينتج 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء. اضافة اعلان

وأوضح أن المملكة تُطور شراكات دولية لتطوير مزيد من مشاريع الهيدروجين الأخضر في البلاد، بالإضافة إلى حلول التنقل الهيدروجيني، والتي من بينها القطارات.



ممر اقتصادي بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط



إنتاج المملكة من الطاقة المتجددة



وأضاف أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند وأوروبا والشرق الأوسط، بهدف دعم طموحها لتصدير الكهرباء والهيدروجين الأخضر، وتزويد الطاقة النظيفة من خلال نطاق واسع وبتكلفة رخيصة وشكل معتمد.وبين أن المملكة عملت على خلق شراكات دولية بهدف تطوير المزيد من مشاريع الهيدروجين، كما تعمل على حلول التنقل الهيدروجيني من ضمنها القطارات.وأشار وزير الطاقة إلى أن المملكة ضاعفت قدرتها في إنتاج الطاقة المتجددة، من 700 ميجاواط العام الماضي إلى أكثر من 2.2 جيجاواط، مع أكثر من 8 جيجاواط من الطاقة المتجددة قيد البناء و13 جيجاواط في مراحل مختلفة من التطوير، وتخطط لتقديم عطاءات بنحو 20 جيجاواط خلال العام 2024.وأوضح أن المملكة ستعمل على إطلاق مشروع المسح الجغرافي مطلع العام القادم، وهو من المشاريع القليلة التي تنفذ بهذا الحجم وهذا بأكثر من 1200 محطة قياس.

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