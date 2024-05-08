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التأمين الشامل على المركبات يشمل المؤمن له والسائق ذا القرابة.. ماذا يعني ذلك؟

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التأمين الشامل على المركبات
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كشفت هيئة التأمين، أن التأمين الشامل على المركبات يشمل المؤمن له والسائق ذا القرابة بالمؤمن له، ابتداء من عمر 18 سنة لحاملي رخصة القيادة.اضافة اعلان

فئات التأمين الشامل على المركبات

وعلى حسابها في منصة إكس، حصرت "الهيئة" القرابة المعنية في: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والابنة، والأخ والأخت، أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات

يأتي هذا في وقت عمل فيه البنك المركزي على مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات، وذلك امتدادًا لجهوده المستمرة الهادفة إلى تطوير ودعم نمو قطاع التأمين عن طريق توفير منتجات تأمينية تغطي احتياجات سوق التأمين في المملكة.

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