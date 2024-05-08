الأربعاء، 29 شوال 1445 ، 08 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

العثور على مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكة

5656
فريق إنجاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور من خارج الفريق على مفقود بللسمر - متوفى- داعيًَا الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، وتقدم الفريق بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين في البحث.اضافة اعلان


فرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن مفقود بمكة

وأكد أن أعضاء الفريق تحركوا صباح اليوم بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من شقصان التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع شاص، "م: ١٩٩١"، ولونها "بيج".


عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع

في الوقت نفسه، كشف "إنجاد" عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 7 بلاغات في عدة أماكن.


عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع

وأكد الفريق أنه يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد ومعتمد لدى الدفاع المدني، وأنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.


"إنجاد" يتلقى 1109 بلاغات عن مركبات

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه تلقى 1109 بلاغات عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أعلاها 40 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

عاجل.. الأربعاء أم الخميس؟.. موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

محامي: هذه العقوبات في انتظار من يذهب إلى الحج دون تصريح (فيديو)

عاجل.. أمطار رعدية ورياح وبرد على الرياض وجازان وهذه المناطق

روابط ومكالمات هاتفية تزعم سداد المخالفات .. "المرور" يحذر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

6غ65غ7 5:03 م الأحد، 05 مايو 2024

بعد مفقود بيشة.. "إنجاد" يكشف عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع

546غ4543 2:16 م الأحد، 14 أبريل 2024

أسبوع إنجاد.. 7 بلاغات عن مفقودين و ٥٧٨ عن مركبات عالقة

678ه768 5:44 م الإثنين، 08 أبريل 2024

شاهد.. قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء بالرياض

رقم-مرور-جدة-768x512 3:33 م الإثنين، 08 أبريل 2024

تنبيه لـ"المرور" بشأن الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار