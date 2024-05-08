العثور على مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكة

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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور من خارج الفريق على مفقود بللسمر - متوفى- داعيًَا الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، وتقدم الفريق بالشكر الجزيل للأعضاء المشاركين في البحث.







فرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن مفقود بمكة



عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع



عدد البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع



"إنجاد" يتلقى 1109 بلاغات عن مركبات



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأكد أن أعضاء الفريق تحركوا صباح اليوم بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من شقصان التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع شاص، "م: ١٩٩١"، ولونها "بيج".في الوقت نفسه، كشف "إنجاد" عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 7 بلاغات في عدة أماكن.وأكد الفريق أنه يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد ومعتمد لدى الدفاع المدني، وأنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه تلقى 1109 بلاغات عن مركبات عالقة في الوحل خلال الفترة نفسها.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.