العثور على مفقود بللسمر متوفيًا.. وفرق "إنجاد" تتحرك للبحث عن آخر بمكة

أعلن
فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور من خارج الفريق على مفقود بللسمر
- متوفى- داعيًَا الله تعالى أن يغفر له ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، وتقدم الفريق بالشكر الجزيل
للأعضاء المشاركين في البحث.
فرق
"إنجاد" تتحرك للبحث عن مفقود بمكة
وأكد
أن أعضاء الفريق تحركوا صباح اليوم بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من شقصان
التابعة لمنطقة مكة المكرمة يستقل مركبة من نوع شاص، "م: ١٩٩١"، ولونها "بيج".
عدد
البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع
في
الوقت نفسه، كشف "إنجاد" عن إجمالي البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع
والتي وصلت إلى 7 بلاغات في عدة أماكن.
عدد
البلاغات التي تلقاها "إنجاد" خلال أسبوع
وأكد
الفريق أنه يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد ومعتمد لدى الدفاع المدني،
وأنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.
"إنجاد"
يتلقى 1109 بلاغات عن مركبات
وأوضح
على حسابه في منصة إكس، أنه تلقى 1109 بلاغات عن مركبات عالقة في الوحل خلال
الفترة نفسها.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.