عاجل.. بعد إعلان الأهلية.. متى سيتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن؟

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مع إعلان أهلية الدفعة 77 من حساب المواطن، أمس الاثنين، برزت التساؤلات من جانب المستفيدين المؤهلين حول موعد الصرف الذي يتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وعلى الرغم من تكرار التساؤلات إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد قاطع لصرف الدفعة المقبلة من حساب المواطن.

واكتفى البرنامج في رده على استفسار لأحد المتابعين، بالقول: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".



أهلاً بك ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) March 24, 2024

يأتي هذا فيما تبدأ إجازة البنوك في 25 من رمضان 1445هـ الموافق 4 من إبريل 2024م، على أن يستأنف العمل مرة أخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ الموافق 14 من إبريل 2024م.





الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

