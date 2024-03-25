عاجل.. "التأمينات" ترد على خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي

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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن خصم مبلغ محدد من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي.





خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي



إذا قام صاحب العمل بحسم الاشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة ماذا يترتب على ذلك؟



ما شروط صرف معاش التقاعد؟

