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عاجل.. "التأمينات" ترد على خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي

التأمين الصحي
التأمينات
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحًا مهمًا بشأن خصم مبلغ محدد من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي.اضافة اعلان

خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي

وعلى حسابها في منصة إكس، أجابت على استفسار أحد المستفيدين حول مزاعم "الخصم"، بأنه نظرًا لسرية البيانات وحرصًا منها أن لا يتم مشاركة البيانات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لذلك فإنها تأمل رفع الاستفسارات عبر خدمة العناية بالعملاء من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

إذا قام صاحب العمل بحسم الاشتراكات من عماله ولم يقم بأدائها إلى المؤسسة ماذا يترتب على ذلك؟

وبينت في الوقت نفسه، أنه إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يقم بتوريدها للمؤسسة، فإنه يُلزم بأدائها مع حصته المقررة نظامًا، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم متى توافرت فيهم شروط الخضوع للنظام، كما تفرض عليه غرامات التأخير.
وأكدت أنه إذا تبين أن أيًا من العمال الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوفر بحقهم شروط الخضوع، فإنه يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكانية الاشتراك عنهم في النظام، وأن عليه إعادة ما تم حسمه من أجور العمال إليهم.

ما شروط صرف معاش التقاعد؟

يشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن (120) شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة) اعتبارية لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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