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صحيفة تواصل الالكترونية

"الغذاء والدواء": ضبط منشأة استوردت أسماكًا محظورة وتلاعبت في بيانات شحنتها وبطاقتها التعريفية

الغذاء والدواء
الغذاء والدواء
أ أ
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة استوردت أسماكًا محظورة، وتلاعبت في بيانات الشحنة التي تم معاينتها في ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.
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ضبط شحنة أسماك مخالفة:

وأوضحت "الهيئة" أنه أثناء عمليات التفتيش على الإرساليات المستوردة إلى المملكة عن طريق الميناء، تم ضبط شحنة أسماك مخالفة يبلغ وزنها أكثر من 26 ألف كيلوجرام وذلك بعد ملاحظة اختلاف أصناف الأسماك الواردة عما هو مذكور في المستندات المرفقة، وقيام المستورد بتقديم بيانات لأسماك مسموح استيرادها، كما تم رصد تلاعب في الملصق التعريفي للمنتج (البطاقة التعريفية).
وأشارت إلى أنه تم رفض دخول الشحنة، وإصدار الغرامات حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، ووفقًا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات للأغذية على البند رقم 8/2 "قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن الغذاء بأساليب أو طرق أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخادعة للمستهلك" فإن قيمة الغرامة (25.000) ريال.
ودعت "الغذاء والدواء" المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق "طمنّي".

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