المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

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رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار.

وكذلك الإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.



وقف اعتداءات الاحتلال:



وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى:



الاحتلال يحول مركز الأمير نايف داخل مستشفى الشفاء لمعتقل



ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.070



وجدّدت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.وفي وقت سابق، تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"ولفتت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.وزعمت أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.ومؤخرًا، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تعتقل 250 من الكوادر الطبية والمرضى داخل مركز الأمير نايف الطبي بمستشفى الشفاء بمدينة غزة، وحوّلته إلى معتقل.وأوضحت أن الاحتلال أحرق قسم الشرايين في المستشفى بعد قصفه بعدة صواريخ، أمس الجمعة، بعد أن دمر منذ حصاره المستمر للمستشفى لليوم السادس على التوالي معظم الأقسام العلاجية داخل مستشفى الشفاء، الذي قتل واعتقل الاحتلال بداخله مئات الفلسطينيين.كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 168 على التوالي إلى 32.070 شهيداً، والجرحى إلى نحو 74.298 جريحاً؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 82 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأصيب 110 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.