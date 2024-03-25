عاجل ورسميًا.. حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع دفعة شهر إبريل

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أعلن حساب المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، عن تقديم موعد صرف دعم شعر أبريل بسبب تزامن صرفه مع إجازة عيد الفطر المبارك.



موعد إيداع دعم حساب المواطن:



موعد صرف حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع اول أيام عيد الفطر المبارك، تقرر تقديم إيداع الدفعة للمستحقين المكتملة طلباتهم في برنامج #حساب_المواطن لتكون يوم الأربعاء 3 أبريل 2024م".وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، آلية التعرف على أهلية الدفعة 77 - لشهر إبريل.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "بإمكانك معرفة نتيجة أهليتك من خلال حسابك (دراسة الأهلية)".وتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على التساؤلات المتكررة حول موعد صرف الدفعة 77: "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.