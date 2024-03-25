عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في "الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة"، عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1445هـ للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة "جندي" إلى رتبة "رقيب" على النحو التالي:





"الدفاع "تفتح باب القبول في التجنيد الموحد على 5 رتب

التخصصات المطلوبة



المؤهلات المستهدفة



شروط القبول في وظائف وزارة الدفاع



الرتب المستهدفة



المساعدة



أفرع القوات المسلحة



ملاحظات مهمة:



طريقة التقديم

