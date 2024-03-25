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عاجل.. الموارد البشرية: بدء المرحلة الثانية من توطين مهن الخدمات الاستشارية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40% وذلك اعتبارًا من تاريخ 25/03/2024م.اضافة اعلان

توفير فرص العمل المحفزة للمواطنين

ويأتي القرار ضمن مساعي الوزارة الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة، أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف” ، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.

كيفية استفادة القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم 

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، حيث تشمل:
دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

دليل إجرائي يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

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