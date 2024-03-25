عاجل.. "الأرصاد" يحذر من حالة مطرية تبدأ الخميس على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين من حالة مطرية تبدأ الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.





تحذير من حالة مطرية تبدأ الخميس



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر



"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية



وأوضح على حسابها في منصة إكس، أنه حسب مخرجات النموذج العددي بالمملكة، فإنه يحذر من حالة مطرية متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام.وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق، "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك".وتوقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.