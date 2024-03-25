الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من حالة مطرية تبدأ الخميس على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق

7ع7ع76ع
حالة الطقس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا عاجلًا لجميع المواطنين من حالة مطرية تبدأ الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

تحذير من حالة مطرية تبدأ الخميس

وأوضح على حسابها في منصة إكس، أنه حسب مخرجات النموذج العددي بالمملكة، فإنه يحذر من حالة مطرية متوقعة ـ بمشيئة الله ـ ابتداءً من الخميس القادم وتستمر لعدة أيام.


وأضاف أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق، "مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان ونجران وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك".

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وتوقع أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، نجران، جازان، عسير، والباحة.


ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والوسطى للمملكة.

الدفاع المدني يطالب الجميع بأخذ الحيطة والحذر

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين القادم، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


"الهلال الأحمر" يرفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتقلبات الجوية

وتجاوبًا مع التقلبات الجوية المتوقعة على مناطق المملكة، رفع الهلال الأحمر مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء فرق إسعافية إضافية، مشددًا على ضرورة الأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

اقرأ أيضا

تعديلات نظامية لتنظيم تسوية المنازعات قبل قيدها لدى المحاكم

تقلبات جوية.. شاهد قوة الشلالات نتيجة أمطار كحلا جنوب عسير

عاجل.. "التأمينات" ترد على خصم مبلغ من كل فرد مستفيد للمعاش التقاعدي

عاجل.. 48 ساعة على إيداع رواتب شهر مارس للموظفين الحكوميين

توضيحات لـ"إحكام" بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

908ح898 3:09 م الإثنين، 25 مارس 2024

تقلبات جوية.. شاهد قوة الشلالات نتيجة أمطار كحلا جنوب عسير

غ8ه7887 7:05 م الأحد، 24 مارس 2024

تحذير عاجل.. استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل على معظم المناطق

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة - 12:26 ص السبت، 23 مارس 2024

الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل

أمطار غزيرة 3:14 م الجمعة، 22 مارس 2024

عاجل.. "الدفاع المدني" يحذر من استمرار الأمطار والتقلبات الجوية حتى الاثنين القادم