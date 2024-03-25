الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "المرور" يوضح كيفية استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها

المرور السعودي -0- رخصة
الإدارة العامة للمرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريقة استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها.

استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها اضافة اعلان

وقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه " بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم حوادث والتقدم بطلبك".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أطلع ورقة إصلاح لمركبة صاحبها متوفي؟".

تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص

وفي إفادة سابقة، أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين بخصوص تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص.
وجاء رد إدارة المرور مستعرضًا رسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة، والتي تتمثل في:

1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.


5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

اقرأ أيضا

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مبالغ دفعة إبريل

الشروط ورابط التقديم.. اليوم بدء التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية

مكافأة مالية 3000 ريال.. فتح باب التقديم في مركز الملك عبدالله المالي

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التأمين على السيارات 12:10 م الخميس، 21 مارس 2024

تنبيه عاجل من المرور بخصوص سداد مخالفات عدم وجود تأمين للمركبة

المرور - الاشارة -- مخالفة 9:35 ص الأحد، 10 مارس 2024

عاجل.. الإشارة حمراء وفيها سهمان قدام ويمين هل أقف أو ألف يمين؟ "المرور" يوضح

المخالفات المرورية 12:15 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

عاجل.. هل تم خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية؟ المرور توضح

المخالفات المرورية 10:47 ص الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. سرعة الشارع 120 وكنت ماشي 160.. كم قيمة المخالفة؟ "المرور" توضح