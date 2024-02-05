الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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عاجل.. أهم 10.. تحذير من رسائل احتيال والإعفاء من رسوم "قياس" لهذه الفئة

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)اضافة اعلان


انتشر محتوى مرئي متداول للدكتور محمد المهدي، اختصاصي الأعصاب، يتحدث فيه عن أكياس الشاي، ويستعرض دراسة أجريت عام 2019 حول أضرار هذه الأكياس.. المزيد هنا

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية


أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC».. المزيد هنا

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها


حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مرة أخرى مكلفيها وعملاءها من رسائل احتيالية نصيّة وعبر البريد الإلكتروني.. المزيد هنا

بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت.. التفاصيل


أعلنت سفارة المملكة بالكويت أنها تود إفادة المواطنين الكرام بأن يوم الخميس ٢٠٢٤/٢/٨م سيكون إجازة رسمية.. المزيد هنا

المرور يؤكد: هؤلاء يتحملون مسؤولية تسديد مخالفات المركبات


أكدت الإدارة العامة للمرور على أن المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور تنص على تسديد المخالفات المرورية.. المزيد هنا

المتزوج أكثر من زوجة.. كيف يتم التعامل معه في حساب المواطن؟


كشف حساب المواطن عن آلية التعامل مع المواطن المتزوج بأكثر من زوجة عبر برنامج الدعم.. المزيد هنا

عاجل.. الإعفاء من رسوم "قياس" اختبارات التحصيل لهؤلاء الطلاب


يتمتع الطلاب من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالإعفاء من سداد رسوم اختبارات التحصيل التي بدأ التسجيل فيها اليوم.. المزيد هنا

طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري

أكدت الهيئة العامة للنقل على أنه يمكنك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أنشطة النقل البري عبر منصة خدمات المستفيدين.. المزيد هنا

فيديو متداول .. 100 ريال لأسعار البصل بسوق عتيقة في الرياض


تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" والذي يظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.. المزيد هنا

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي


اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم.. المزيد هنا

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وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان أعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني

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