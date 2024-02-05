عاجل.. أهم 10.. تحذير من رسائل احتيال والإعفاء من رسوم "قياس" لهذه الفئة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو) اضافة اعلان



وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية



عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها



بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت.. التفاصيل



المرور يؤكد: هؤلاء يتحملون مسؤولية تسديد مخالفات المركبات



المتزوج أكثر من زوجة.. كيف يتم التعامل معه في حساب المواطن؟



عاجل.. الإعفاء من رسوم "قياس" اختبارات التحصيل لهؤلاء الطلاب



طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري



فيديو متداول .. 100 ريال لأسعار البصل بسوق عتيقة في الرياض



ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

