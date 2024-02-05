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المرور يؤكد: هؤلاء يتحملون مسؤولية تسديد مخالفات المركبات

المرور1
تسديد مخالفات المركبات
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أكدت الإدارة العامة للمرور على أن المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور تنص على تسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. اضافة اعلان

تسديد المخالفات المرورية على المالك أو المفوض له

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "عليّ مخالفات والتأمين منتهي ابي أعطي أخوي تفويض خارج المملكه فهل أقدر أفوضه؟".

تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر"

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة أنها تمكنت من تنفيذ قرابة 1.8 مليون عملية عبر منصة "أبشر" خلال شهر ديسمبر 2023.

تعزيز التحول الرقمي وتقليل الازدحام المروري

وأضافت أن الخدمات التي تم تنفيذها والتي بلغت 1.837.996 عملية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 31 ديسمبر 2023، ساهمت في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.

تفاصيل العمليات التي تمت عبر أبشر

وشملت العمليات عبر "أبشر" أفراد: 118.122 تجديد رخصة سير مركبة، و76.941 إصدار طلب تفويض قيادة، و94.869 إذن إصلاح مركبة، و68.999 تجديد رخصة قيادة، و30.300 استبدال لوحات، و26.256 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.043 مبايعة مركبات، ثم 4842 صلاحية تأمين مركبات.

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