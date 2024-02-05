الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

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انتشر محتوى مرئي متداول للدكتور محمد المهدي، اختصاصي الأعصاب، يتحدث فيه عن أكياس الشاي، ويستعرض دراسة أجريت عام 2019 حول أضرار هذه الأكياس. اضافة اعلان





أكياس الشاي تنقل مليارات الشعيرات البلاستيكية للجسم



المهدي يطالب باستخدام الشاي العادي تلافيًا للأضرار



الغذاء والدواء ترد وتنفي ما جاء في فيديو المهدي



الأكياس مطابقة ولا ينتقل أي مكون منها حتى 100 درجة مئوية



وقال المهدي إن أكياس الشاي عندما نضعها في الماء الساخن تخلف مليارات الشعيرات البلاستيكية التي لا تُرى بالعين المجردة.وأضاف، يعني كوب واحد من الشاي المصنوع من شاي "الفتلة" يرسل مليارات الجزئيات البلاستيكية إلى جسمك، وهى تضر بالكبد والكلى وتؤدي إلى السرطان.وطالب الدكتور المهدي باستخدام الشاي العادي غير المعبأ في أكياس بلاستيكية، والبعد عن هذا الخطر الكبير الذي يضر بالجسم وأجهزته الحيوية.وقام أحد المواطنين بإرفاق الفيديو على الصفحة الرسمية لهيئة الغذاء والدواء في "إكس" مطالبًا الهيئة بالرد على الفيديو وإبداء رأيها حول ما جاء فيه من أضرار أكياس الشاي.وتجاوبت الهيئة وقالت إن جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها.وأضافت، بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة (100 درجة مئوية) إلى المادة الغذائية.