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الغذاء والدواء ترد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد والكلى (فيديو)

شاي الفتلة
شاي الفتلة
أ أ
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انتشر محتوى مرئي متداول للدكتور محمد المهدي، اختصاصي الأعصاب، يتحدث فيه عن أكياس الشاي، ويستعرض دراسة أجريت عام 2019 حول أضرار هذه الأكياس.اضافة اعلان

أكياس الشاي تنقل مليارات الشعيرات البلاستيكية للجسم

وقال المهدي إن أكياس الشاي عندما نضعها في الماء الساخن تخلف مليارات الشعيرات البلاستيكية التي لا تُرى بالعين المجردة.
وأضاف، يعني كوب واحد من الشاي المصنوع من شاي "الفتلة" يرسل مليارات الجزئيات البلاستيكية إلى جسمك، وهى تضر بالكبد والكلى وتؤدي إلى السرطان.

المهدي يطالب باستخدام الشاي العادي تلافيًا للأضرار

وطالب الدكتور المهدي باستخدام الشاي العادي غير المعبأ في أكياس بلاستيكية، والبعد عن هذا الخطر الكبير الذي يضر بالجسم وأجهزته الحيوية.

الغذاء والدواء ترد وتنفي ما جاء في فيديو المهدي

وقام أحد المواطنين بإرفاق الفيديو على الصفحة الرسمية لهيئة الغذاء والدواء في "إكس" مطالبًا الهيئة بالرد على الفيديو وإبداء رأيها حول ما جاء فيه من أضرار أكياس الشاي.
وتجاوبت الهيئة وقالت إن جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها.

الأكياس مطابقة ولا ينتقل أي مكون منها حتى 100 درجة مئوية

وأضافت، بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة (100 درجة مئوية) إلى المادة الغذائية.

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