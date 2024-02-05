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عاجل.. الإعفاء من رسوم "قياس" اختبارات التحصيل لهؤلاء الطلاب

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فتح باب التسجيل في اختبارات التحصيل اليوم
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يتمتع الطلاب من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالإعفاء من سداد رسوم اختبارات التحصيل التي بدأ التسجيل فيها اليوم.

الإعفاء من رسوم قياساضافة اعلان

وقالت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي". 
وتابعت:"على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين".

التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب


وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب اليوم الإثنين.
 في حين سيتم فتح باب التسجيل للطالبات يوم الاثنين 12 فبراير، وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.
وينتهي التسجيل المبكر في 5 أبريل 2024.

التسجيل في اختبار التحصيل الورقي

ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيلي الورقي، عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا)
اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل
تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيل
قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة
قراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التالي
تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصص
تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي
التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه
ثم الضغط على التالي

فترات الاختبار: 

الاختبار التحصيلي الأول
9 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024 
الاختبار التحصيلي الثاني 
23 مايو 2024 حتى 27 مايو 2024

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجوي، وكل من يرغب الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب 

أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

رسوم اختبار التحصيل

رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)
التسجيل المبكر: 100 ريال.
التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.

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