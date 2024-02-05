عاجل.. الإعفاء من رسوم "قياس" اختبارات التحصيل لهؤلاء الطلاب

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يتمتع الطلاب من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالإعفاء من سداد رسوم اختبارات التحصيل التي بدأ التسجيل فيها اليوم.





الإعفاء من رسوم قياس اضافة اعلان



أهلاً بك ,



يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين



شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) February 5, 2024

التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الورقي للطلاب



التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



فترات الاختبار:



اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية



أهداف اختبار التحصيل الدراسي



رسوم اختبار التحصيل

