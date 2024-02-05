المتزوج أكثر من زوجة.. كيف يتم التعامل معه في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن آلية التعامل مع المواطن المتزوج بأكثر من زوجة عبر برنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الخصوص: "سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة " ويتم اضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)⁩".





الحد المانع لاستحقاق الدعم



وعليكم السلام ، سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة " و يتم اضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW February 4, 2024

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