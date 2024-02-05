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المتزوج أكثر من زوجة.. كيف يتم التعامل معه في حساب المواطن؟

رواتب المواطنين
حساب المواطن
أ أ
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كشف حساب المواطن عن آلية التعامل مع المواطن المتزوج بأكثر من زوجة عبر برنامج الدعم. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين بهذا الخصوص: "سيكون المتقدم بالطلب "رب الأسرة " ويتم اضافة جميع الزوجات والتابعين في حسابه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين ضمن مجموع دخل الأسرة".
وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ( من هنا)⁩".

الحد المانع لاستحقاق الدعم

ووفقًا للتعديلات التي أقرها حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 على الحد المانع لاستحقاق الدعم، فإنه يجب ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟

اجمالي دخل الاسرة
تركيبة الاسرة (أعمار التابعين اكبر او اقل من 18)
عدد افراد الاسرة
 

كيف أتحقق من نتيجة الاستحقاق؟

الدخول الى حسابك والضغط على "الدفعات المالية"
من الدفعات المالية يمكنك معرفة التالي:
حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة
تحت الإجراء للصرف (وتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء)
مدفوعة (تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية)
في الانتظار (لم يتم إرسال مبلغ الاستحقاق للبنك بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد أو رقم الآيبان مدخل بشكل غير صحيح)
مرفوضة (لم يتم إيداع مبلغ الاستحقاق لحساب المستفيد بسبب أن الحساب البنكي غير نشط)
لا يوجد: (المستفيد غير مستحق بسبب تجاوز اجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف)


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها. اضافة اعلان

 

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