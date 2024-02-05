طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري

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أكدت الهيئة العامة للنقل على أنه يمكنك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أنشطة النقل البري عبر منصة خدمات المستفيدين من خلال الرابط: http://eservices.tga.gov.sa اضافة اعلان





خدمة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري



خطوات تنفيذ الخدمة:



الخدمات المقدمة:



الوصول المباشر لخدمة الاعتراضات عبر الواتساب



الاعتراض على تقرير المخالفات المرورية



وقال الهيئة أن الخدمة تمكن الأفراد والمنشآت من الاعتراض الإلكتروني على المخالفات أو الاستعلام عن الاعتراضات ليتم النظر فيها من قبل المختصين.ـ الدخول للخدمة عبر نفاذ الموحدـ تسجيل اعتراض جديد1ـ الاعتراضات على مخالفات الأفراد والمنشآت.2ـ متابعة حالة الاعتراضات3ـ طباعة القرارات الصادرة بشأن الاعتراضاتوأتاحة الهيئة العامة للنقل إمكانية الوصول المباشر إلى خدمة الاعتراضات على الواتسابوكذلك لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري الطلاع والاستعلام على قرار لجنة الاعتراضات عبر البريد الإلكتروني.خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيدين من الاعتراض على مخالفات المراقبة الإلكترونية (ساهر).1ـ الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).2ـ اختر (خدماتي).3ـ اختر (الخدمات المرورية).4ـ اختر (الاعتراض على المخالفات المرورية).5ـ وستظهر لك المخالفات المسجلة.6ـ اختر المخالفة التي تريدها.7ـ تحديد سبب الاعتراض ثم الضغط على (إرسال اعتراض على المخالفة).8ـ ستصلك رسالة نصية على رقمك المسجل