طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري

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أكدت الهيئة العامة للنقل على أنه يمكنك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني
على مخالفات أنشطة النقل البري عبر منصة خدمات المستفيدين من خلال الرابط: http://eservices.tga.gov.sa
خدمة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البريوقال الهيئة أن الخدمة تمكن الأفراد والمنشآت من الاعتراض الإلكتروني على المخالفات
أو الاستعلام عن الاعتراضات ليتم النظر فيها من قبل المختصين.
خطوات تنفيذ الخدمة:ـ الدخول للخدمة عبر نفاذ الموحد
ـ تسجيل اعتراض جديد
الخدمات المقدمة:1ـ الاعتراضات على مخالفات الأفراد والمنشآت.
2ـ متابعة حالة الاعتراضات
3ـ طباعة القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات
الوصول المباشر لخدمة الاعتراضات عبر الواتسابوأتاحة الهيئة العامة للنقل إمكانية الوصول المباشر إلى خدمة الاعتراضات
على الواتساب
وكذلك لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري الطلاع والاستعلام على قرار لجنة الاعتراضات عبر البريد الإلكتروني.
الاعتراض على تقرير المخالفات المروريةخدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيدين من الاعتراض على
مخالفات المراقبة الإلكترونية (ساهر).
1ـ الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).
2ـ اختر (خدماتي).
3ـ اختر (الخدمات المرورية).
4ـ اختر (الاعتراض على المخالفات المرورية).
5ـ وستظهر لك المخالفات المسجلة.
6ـ اختر المخالفة التي تريدها.
7ـ تحديد سبب الاعتراض ثم الضغط على (إرسال اعتراض على المخالفة).
8ـ ستصلك رسالة نصية على رقمك المسجل