الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري

مخالفات النقل البري
الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت الهيئة العامة للنقل على أنه يمكنك الآن تقديم الاعتراض الإلكتروني على مخالفات أنشطة النقل البري عبر منصة خدمات المستفيدين من خلال الرابط: http://eservices.tga.gov.saاضافة اعلان

خدمة الاعتراض الإلكتروني على مخالفات النقل البري

وقال الهيئة أن الخدمة تمكن الأفراد والمنشآت من الاعتراض الإلكتروني على المخالفات أو الاستعلام عن الاعتراضات ليتم النظر فيها من قبل المختصين.

خطوات تنفيذ الخدمة:

ـ الدخول للخدمة عبر نفاذ الموحد
ـ تسجيل اعتراض جديد

الخدمات المقدمة:

1ـ الاعتراضات على مخالفات الأفراد والمنشآت.
2ـ متابعة حالة الاعتراضات
3ـ طباعة القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات

الوصول المباشر لخدمة الاعتراضات عبر الواتساب

وأتاحة الهيئة العامة للنقل إمكانية الوصول المباشر إلى خدمة الاعتراضات على الواتساب
وكذلك لائحة لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري الطلاع والاستعلام على قرار لجنة الاعتراضات عبر البريد الإلكتروني.

الاعتراض على تقرير المخالفات المرورية

خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيدين من الاعتراض على مخالفات المراقبة الإلكترونية (ساهر).
1ـ الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية (أبشر).
2ـ اختر (خدماتي).
3ـ اختر (الخدمات المرورية).
4ـ اختر (الاعتراض على المخالفات المرورية).
5ـ وستظهر لك المخالفات المسجلة.
6ـ اختر المخالفة التي تريدها.
7ـ تحديد سبب الاعتراض ثم الضغط على (إرسال اعتراض على المخالفة).
8ـ ستصلك رسالة نصية على رقمك المسجل

اقرأ أيضا

المرور يؤكد: هؤلاء يتحملون مسؤولية تسديد مخالفات المركبات

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

درجات الحرارة.. العظمى 31 في جازان و2 في طريف

تنظيم جديد لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل حصولهم على الاعتمادات

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الرد على اتهام "شاي الفتلة" بتدمير الكبد ومحاذير كتابة السيرة الذاتية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

النقل البري 8:27 ص الأحد، 07 يناير 2024

تعرف على أعلى المناطق في مخالفات النقل

اقرأ أيضا

هه0ه9
9:11 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

1988934_0
8:25 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

تبدأ بهذا الموعد.. تحذيرات من حالة مطرية واسعة على مناطق المملكة

اختبار الرخصة المهنية
8:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. بدء التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب اليوم

تعليق الدراسة
7:52 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة في منطقة الباحة اليوم بسبب الأحوال الجوية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كاميرا مراقبة
1:18 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. خطوة بخطوة.. كيف تكتشف كاميرات سرية في غرف الفنادق والحمامات؟

الصلاة والأطفال
1:09 م الإثنين، 05 فبراير 2024

كيف تزرع في طفلك حب الصلاة منذ الصغر؟.. خطوات عملية لكل أب وأم

images
12:13 م الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "نيوم" تعلن عن 242 وظيفة بخبرة وبدون للثانوية العامة فأعلى

الزكاة
11:36 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الزكاة" تحذر من رسائل احتيال نصيّة تدّعي وجود مستحقات مالية لديها

ماجد الحقيل الشؤن البلدية
11:10 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

وزير الإسكان: نستعد لإصدر سندات بملياري ريال في السوق الدولية

الكحة2
10:54 ص الإثنين، 05 فبراير 2024

عاجل.. "الصحة" تجيب على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين