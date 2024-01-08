أخبار السعودية.. التقديم على وظائف "الخارجية" وشروط إعفاء المتورط في جريمة تستر

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
رواتب وبدل وتأمين.. استمرار التقديم على وظائف "الخارجية" حتى الخميس
كشفت وزارة الخارجية، عن توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سفارة المملكة بـ"واشنطن، القنصلية العامة في نيويورك، الوفد الدائم في نيويورك، القنصلية العامة في هيوستن، القنصلية العامة في لوس أنجلوس، وذلك على النحو التالي:
7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات
قال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة تستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
تحذير من أمطار ورياح وأتربة مثارة على هذه المناطق لـ9 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية
أتاح حساب المواطن، الاطلاع على نتيجة الاعتراض على عدم الأهلية عبر سلسلة من الخطوات التي يتعين القيام بها.
منصة مدرستي.. طريقة التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب وأولياء الأمور
تقدم منصة مدرستي، خدماتها التعليمية لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي.
أمانة العاصمة المقدسة تدعو هؤلاء لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني
دعت أمانة العاصمة المقدسة، ملاك العقارات التجارية، بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني، والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل.
مواقف متطورة تحت الساحة لتسهيل الوصول للمسجد النبوي
صممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه تحت ساحات المسجد النبوي، لخدمة وتسهيل وصول زوار المسجد النبوي.
"المسند" يطالب المساحة الجيولوجية بوضع لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان
طالب أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، هيئة المساحة الجيولوجية بوضع لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان.
العامل الذي تم إزالته من "قوى" متى يسقط من التأمينات؟
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية استبعاد العامل الذي سقط اسمه من منصة "قوى".
شهادة معتمدة.. "المالية" تُعلن عن 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات
أعلنت وزارة المالية، بالتعاون مع منصة دروب، عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية "عن بُعد" في مسار "المحاسبة المالية" للرجال والنساء، عبر برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي: