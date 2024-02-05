فيديو متداول .. 100 ريال لأسعار البصل بسوق عتيقة في الرياض

أسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض: اضافة اعلان



أسعار البصل:





هذولا

بصل بـ١٠٠ ماعاد إلا هي

نصب عيني عينك😡 وين البلدية عنهمهذولابصل بـ١٠٠ ماعاد إلا هينصب عيني عينك😡 pic.twitter.com/RlBdy1WSyC February 4, 2024

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" والذي يظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.ويوثق مقطع الفيديو المتداول تجول مواطنة بين الخضروات، والتي وثقت الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل.وسألت المواطنة في سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة، عن أسعار البصل، حيث تفاجأت بسعره المرتفع والذي بلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريالًا.وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.وأوضحت أيضا أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.وفي وقت سابق نقلت اصحيفة "اليوم"، عن البائع محمد أمين السادة، أن أسعار الفاكهة والخضار مناسبة للجميع، مبينًا أن أسعار الحشائش الورقية في نزول.وأشار إلى أن جميع الأسعار في انخفاض إلا سعر البصل فإنه يحلق مرتفعًا، فنجد أن البصل الصيني بوزن 10 كيلو وصل سعره 60 ريالًا خلال هذه الفترة.ووصل البصل اليمني بوزن 3 كيلو يباع بسعر 20 ريالًا، والبصل السعودي 4 كيلو 20 ريالًا، وسعر البصل اليمني وزن 7,5 كيلو وصل 45 ريالًا.أما سعر كيس البطاطس فتصل إلى 10 ريالات لوزن 3 كيلو، ولوزن 6 كيلو 15 ريالًا، ولوزن 5 كيلو سعر 23 ريالًا.