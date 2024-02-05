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بيان مهم من سفارة المملكة بالكويت.. التفاصيل

السفارة السعودية الكويت
سفارة المملكة بالكويت
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أعلنت سفارة المملكة بالكويت أنها تود إفادة المواطنين الكرام بأن يوم الخميس ٢٠٢٤/٢/٨م سيكون إجازة رسمية في دولة الكويت، وعليه ستكون السفارة مغلقة على أن يتم استئناف العمل يوم الأحد ٢٠٢٤/٢/١١م.اضافة اعلان

إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة

وأوضحت أن الخدمة تشمل جميع مطارات المملكة، وعلى مدار العام، وهي متاحة على الرحلات الداخلية والدولية، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الجاري 2024م.

الهدف من إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة

 وأضافت أن الهدف من تقديم الخدمة تسهيل إجراءات السفر للمسافرين في مطارات المملكة، وتحسين تجربة السفر لمواكبة تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف إلى تقليل مدة الانتظار بالمطارات، والاقتصار على حمل الأمتعة الخفيفة خلال تنقل المسافر من مقر إقامته وصولاً إلى الطائرة.

شروط الاستفادة من خدمة مسافر بلا حقيبة

وأشارت إلى مطارات القابضة إلى أنه يشترط وجود حجز على إحدى خطوط الطيران المشمولة بالخدمة، وتوفر جميع المستندات اللازمة للسفر، بالإضافة لخلو الأمتعة من المواد المحظورة.
وبينت أن الخدمة متاحة للأفراد، والمجموعات في مطارات المملكة، وتأتي ضمن جهود مطارات القابضة بالإشراف على العمليات التشغيلية في المطارات، وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة وضمان انسيابية الحركة في المطارات.

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