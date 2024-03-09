عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا عن تحري رؤية هلال رمضان وغلق 39 محطة وقود

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن موعد تحري رؤية هلال رمضان لهذا العام
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء.. المزيد هنا
قرار عاجل بإغلاق 39 محطة وقود مخالفة في 19 مدينة ومحافظة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة
واصلت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في مسقط
أصدرت سفارة المملكة في مسقط، تنبيهًا عاجلًا أهابت فيه بكافة المواطنين الموجودين في سلطنة عُمان.. المزيد هنا
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جدة اليوم قادمًا من الرياض.. المزيد هنا
بدء سيناريو هروب العاملات قبل رمضان.. إغراء المال أكبر الأسباب والكفيل الضحية
أقبل شهر رمضان لتقبل معه اللقطة السنوية بل أحد أبرز المشاهد الدرامية التي لا تود مشاهدته البيوت في المملكة.. المزيد هنا
الأرصاد: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان .. غداً
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، ليوم غد الأحد، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام.. المزيد هنا
التمور واللحوم في المقدمة.. انتعاش الحركة الشرائية بالوجه مع اقتراب شهر رمضان
تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة الوجه، انتعاشًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسط حركة شرائية متزايدة منذ مطلع الأسبوع الماضي.. المزيد هنا
عاجل.. 5 ضربات خلال ساعة.. مهربو ومروجو "السموم" بـ 5 مناطق في قبضة الأمن
تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.. المزيد هنا
إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ.. توضيح عاجل من وزارة العدل
بعد تداول معلومات مغلوطة حول ضوابط إيقاف الخدمات، أصدرت وزارة العدل بياناً إعاجلًا، كشفت فيه عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات.. المزيد هنا
بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام
توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أجواء شهر رمضان المبارك لهاذ العام، بمشيئة الله.. المزيد هنا