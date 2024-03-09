عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا عن تحري رؤية هلال رمضان وغلق 39 محطة وقود

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن موعد تحري رؤية هلال رمضان لهذا العام



قرار عاجل بإغلاق 39 محطة وقود مخالفة في 19 مدينة ومحافظة وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة



تنبيه عاجل من سفارة المملكة في مسقط



خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة قادمًا من الرياض



بدء سيناريو هروب العاملات قبل رمضان.. إغراء المال أكبر الأسباب والكفيل الضحية



الأرصاد: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان .. غداً



التمور واللحوم في المقدمة.. انتعاش الحركة الشرائية بالوجه مع اقتراب شهر رمضان



عاجل.. 5 ضربات خلال ساعة.. مهربو ومروجو "السموم" بـ 5 مناطق في قبضة الأمن



إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ.. توضيح عاجل من وزارة العدل



بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام

