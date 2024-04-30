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أمانة العاصمة المقدسة تعلن طرح تطوير 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن بمكة

فرص استثمارية في العاصمة المقدسة
فرص استثمارية في العاصمة المقدسة
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 أعلنت أمانة العاصمة المقدسة طرح فرصتين استثماريتين جديدتين لتطوير مخططين من مخططات المنح الكبيرة بمكة المكرمة، المتمثلة في مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) ومخطط شهداء الوطن.اضافة اعلان

تطوير 5000 قطعة سكنية بمخططي ولي العهد وشهداء الوطن

وذلك ضمن خطط أمانة العاصمة المقدسة لتطوير المخططات السكنية، وإيصال الخدمات المختلفة لها من خلال إشراك القطاع الخاص والاستفادة من خدماته في عملية التطوير، وتمكينهم من الإسهام في تنمية اقتصاد العاصمة المقدسة، مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط، حيث طبقت الأمانة هذا النهج في عدة مخططات بمكة المكرمة.

مواصفات مخططي ولي العهد وشهداء الوطن

 وأوضحت الأمانة، أن هذه المخططات المستهدفة تُعد من أكبر المخططات السكنية في العاصمة المقدسة والواقعة في جنوب مكة المكرمة، حيث تبلغ مساحة مخطط ولي العهد 9 الجزء (ب) (6,077,494,28)م2 ويحتوي على (4649) قطعة سكنية، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لمخطط شهداء الوطن (1,358,762,22) م2 وتحتوي على (738) قطعة سكنية.
 كما طرحت الأمانة أمام القطاع الخاص عن طريق الاستثمار فرصةً لتنفيذ جميع الخدمات التي تشمل (قطع صخري – تمهيد – سفلتة – أرصفة – إنارة - أعمال شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول - أعمال خدمات البنية التحتية من تمديدات شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء) وذلك وفق الشروط المحددة ولتمكين المواطنين من الاستفادة منها بالشكل المطلوب.
 وأهابت الأمانة بالراغبين في التقدم لهذه المنافسات استكمال جميع الاشتراطات والوثائق المطلوبة، وصورة من السجل التجاري وشهادة تسديد الزكاة والدخل، وتعبئة كراسة الشروط والمواصفات، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوقيع وختم جميع الصفحات ووضعها داخل ظرف مختوم موضحاً فيه بيانات الشركة، وتقديم ضمان بنكي بقيمة 300,000 ريال لمدة 90 يومًا من تاريخ فتح المظاريف.
إضافة إلى خطاب مقدم من المستثمر بطلب الشراء والدخول في المنافسة، حيث يتم تقديم العروض والوثائق في المبنى الرئيسي لأمانة العاصمة المقدسة بحي المعابدة في الدور الخامس، وذلك بوحدة الفرص الاستثمارية بالإدارة العامة للاستثمارات، مبينة بأن آخر موعد لبيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بهذه المشاريع 29 / 7 / 2024 م ، لكلتا المنافستين، وتبلغ قيمة الكراسة لكل مشروع 25,000 ريال.
 ونوهت الأمانة؛ بأنه يمكن الاطلاع على مسودة كراسة الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني للأمانة وعبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، أو الاتصال على رقم الأمانة (5739555-012) تحويلة 2695-2786 أو الاتصال على هاتف وحدة الفرص الاستثمارية (5740206-012) أو الاتصال على مركز خدمات المستثمرين / إدارة التسويق رقم (0125767671) أو على الإيميل ([email protected]).

الاستثمارات في العاصمة المقدسة

يُذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة التي أثبتت نجاحها من خلال طرح العديد من المشاريع التي قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، حيث إن حجم الاستثمارات في العاصمة المقدسة يتخطى مئات المليارات.
وشملت المشاريع الاستثمارية مختلف الأنشطة كالمدن الصناعية والترفيهية، وإنشاء مدينة للسيارات وغيرها من المشاريع التي ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى للشركات في السنوات القادمة بإذن الله، في حين ستعمل الأمانة على دراسة طرح العديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.

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