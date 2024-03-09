بدء سيناريو هروب العاملات قبل رمضان.. إغراء المال أكبر الأسباب والكفيل الضحية

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أقبل شهر رمضان لتقبل معه اللقطة السنوية بل أحد أبرز المشاهد الدرامية التي لا تود مشاهدته البيوت في المملكة.



مسلسل هروب العاملات المنزليات



تنويه وزارة الموارد البشرية



خدمة نقل العمالة المنزلية



إنه مشهد هروب الخادمات، وإن لم يكن ظاهرة ، إلا أنه مشهد تتجدد مواسمه منذ سنوات ولا ضابط فيه لمحتوى اللقطات، البطل فيه خادمة هاربة وسمسار مخالف، وربات البيوت هن الضحية، ترصد لقطات هذا المشهد عبر الجوال، وتبث بوسائل التواصل ليبقى السؤال لماذا؟ بل السؤال كيف تم التقليل منها؟أما الشق الأول فقد حمل أخصائيون اجتماعيون جزءا من المسؤولية لتلك الأسر التي تجعل الخادمة عنصرا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه مما يجعلهم عرضة للابتزاز المالي والقبول بالرواتب المرتفعة خلال موسم رمضان.أما الشق الآخر فقد نوهت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها أطلقت منصة مساند، الواجهة الرئيسية والمنظمة للاستقدام في المملكة.كما أطلقت أيضا خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارا من فبراير من العام الجاري.فيما أتاحت أيضا خدمة نقل العمالة المنزلية بين الأفراد عبر المنصة وذلك سعيا من الوزارة لحفظ حقوق الأطراف التعاقدية وتطوير تجربة المستقدم، محذرة الجميع من التعامل مع أي مكتب يمارس نشاط استقدام دون توثيق الإجراءات عبر منصة مساند، لتكون هذه الإجراءات إلى جانب جهود العديد من الجهات حافزا للتقليل وربما القضاء على هذه المشاهد إلى الأبد.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند، جنسية العمالة المنزلية الأغلى في أسعار الاستقدام قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.



العمالة المنزلية الأعلى في سعر الاستقدام



الاستقدام غير متاح من نيبال



تكلفة التأمين على العمالة:



وقالت منصة مساند، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: "أن العمالة المنزلية من الفلبين الأغلى سعرا من حيث تكاليف الاستقدام، بـ الفلبين 14,447 ريال، تليها العمالة من دولة سريلانكا بتكلفة 13,446 ريال".وأشارت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غير شاملة الضريبة المضافة.في سياق متصل، تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار وتساؤلات المستفيدين بشأن مدى إمكانية الاستقدام من دولة نيبال.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مواطن استفسر بشأن استقدام عامل منزلي من نيبال قبل حلول شهر رمضان.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. نعتذر منك، الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند".كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، آلية احتساب قيمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار مستفيد بشأن أسعار التأمين ضد الهروب والامتناع عن العمل والوفاة وغيرها للعمالة المنزلية.

وأجابت منصة مساند، بقولها: "وعليكم السلام.. تختلف تكلفة التأمين بناء على عدة عوامل منها:

- مهنة العامل وجنسيته

– العمر

– الأجر الشهري للعامل

– تكلفة العقد

وأضافت منصة مساند، أنه يمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

مساند وحالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية:

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية:



أيضا تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن حالة التأشيرة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن حالة التأشيرة ومدى إمكانية استرداد الأموال المدفوعة.وأجابت منصة مساند، بقولها: "بإمكانك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند، وفيما يخص المدفوعات الحكومية يرجى التواصل مع جهة الاختصاص".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .