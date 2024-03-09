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بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام

طقس رمضان
طقس رمضان
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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أجواء شهر رمضان المبارك لهاذ العام، بمشيئة الله.

توقعات طقس شهر رمضاناضافة اعلان

وقال العقيل، لقناة "الإخبارية": "سيكون طقس رمضان ربيعيا، وسط توقعات بهطول الأمطار بنسبة 40% على مكة المكرمة و 70% على المدينة المنورة".
كما توقع العقيل ارتفاع الحرارة على مكة المكرمة في الصباح عن معدلها بدرجة مئوية، وبمعدل درجتين في المدينة المنورة".

تحري رؤية هلال شهر رمضان

وفي وقت سابق،  دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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