تقلبات جوية.. شاهد بردية قوية تضرب شمال الطائف

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استمرارًا
الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، ضربت بردية
قوية اليوم شمال محافظة الطائف مع أمطار غزيرة وسيول بمنطقة مكة المكرمة.
📍 شاهد— طقس (@tqqs) April 30, 2024
احجام البرد الكبيرة المتساقطة
شمال #تربة شرق #الطايف_الآن
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
متداول
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بردية قوية تضرب شمال الطائف
وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت "عشيرو"
شمال الطائف لبردية قوية مع هبوب رياح سطحية وتساقط كميات غزيرة من الأمطار.
📍 متداول— طقس (@tqqs) April 30, 2024
بردية قوية شمال عشيرة
شمال #الطائف
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
.
. pic.twitter.com/56RaZd7riJ