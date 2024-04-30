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تقلبات جوية.. شاهد بردية قوية تضرب شمال الطائف

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بردية الطائف
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استمرارًا الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، ضربت بردية قوية اليوم شمال محافظة الطائف مع أمطار غزيرة وسيول بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان


 بردية قوية تضرب شمال الطائف

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت "عشيرو" شمال الطائف لبردية قوية مع هبوب رياح سطحية وتساقط كميات غزيرة من الأمطار.

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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