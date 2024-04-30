تقلبات جوية.. شاهد بردية قوية تضرب شمال الطائف

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استمرارًا الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، ضربت بردية قوية اليوم شمال محافظة الطائف مع أمطار غزيرة وسيول بمنطقة مكة المكرمة.





احجام البرد الكبيرة المتساقطة

شمال

الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/Brqy1W2wDY 📍 شاهداحجام البرد الكبيرة المتساقطةشمال #تربة شرق #الطايف_الآن الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024ممتداول April 30, 2024

بردية قوية تضرب شمال الطائف





بردية قوية شمال عشيرة

شمال

الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/56RaZd7riJ 📍 متداولبردية قوية شمال عشيرةشمال #الطائف الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024م April 30, 2024

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت "عشيرو" شمال الطائف لبردية قوية مع هبوب رياح سطحية وتساقط كميات غزيرة من الأمطار.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.