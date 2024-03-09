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الأرصاد: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال شهر رمضان .. غداً

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استطلاع هلال رمضان
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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، ليوم غد الأحد، بالتزامن مع استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام.

الظروف الجوية لاستطلاع هلال رمضاناضافة اعلان

وقال المركز، عبر حسابه في منصة إكس : "الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال رمضان المبارك، حيث تشير التوقعات ـ بمشيئة الله ـ إلى تكوّن سحب عالية على شمال منطقة الرياض وسماء صحو بوجه عام على معظم مناطق #المملكة هذه الليلة وغداً".

بيان المحكمة العليا

وفي وقت سابق،  دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:
تحري رؤية هلال شهر رمضان
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
 فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1445هـ أن يوم الأحد 1 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11 / 2 / 2024م، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10 / 3 / 2024م.
 وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
 وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.
 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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