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فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل لهذا السبب

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فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية
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أعلنت هيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ممثلًا بإدارة الأمن الصناعي نفذ اليوم الثلاثاء، فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية في مبنى الإدارة.اضافة اعلان


فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية بميناء الملك فهد

وأوضحت أن ذلك يأتي لرفع مستوى جاهزية الميناء والموظفين في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة.

إخلاء الموظفين إلى مناطق التجمع

 وأكدت على حسابها في منصة إكس، أنه تم على إثرها إخلاء الموظفين إلى مناطق التجمع المخصصة.


 ويأتي ذلك حرصًا من إدارة الميناء على تدريب وتوعية منسوبيها للتعامل مع الحالات الطارئة.

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