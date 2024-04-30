فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية بميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل لهذا السبب

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أعلنت هيئة العامة للموانئ "موانئ"، أن ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ممثلًا بإدارة الأمن الصناعي نفذ اليوم الثلاثاء، فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية في مبنى الإدارة.







فرضية وهمية لتسرب مادة كيميائية بميناء الملك فهد



إخلاء الموظفين إلى مناطق التجمع



وأوضحت أن ذلك يأتي لرفع مستوى جاهزية الميناء والموظفين في التعامل مع الحالات الطارئة وسرعة الاستجابة.وأكدت على حسابها في منصة إكس، أنه تم على إثرها إخلاء الموظفين إلى مناطق التجمع المخصصة.ويأتي ذلك حرصًا من إدارة الميناء على تدريب وتوعية منسوبيها للتعامل مع الحالات الطارئة.