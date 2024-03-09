تنبيه عاجل من سفارة المملكة في مسقط

أ أ

أصدرت سفارة المملكة في مسقط، تنبيهًا عاجلًا أهابت فيه بكافة المواطنين الموجودين في سلطنة عُمان، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.



أرقام للتواصل مع السفارة:



أمطار غزيرة:



جريان جارف للشعاب والأودية:

