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تنبيه عاجل من سفارة المملكة في مسقط

سفارة المملكة في أوغندا
ارشيفية
أ أ
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أصدرت سفارة المملكة في مسقط، تنبيهًا عاجلًا أهابت فيه بكافة المواطنين الموجودين في سلطنة عُمان، بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة في معظم محافظات السلطنة.اضافة اعلان

أرقام للتواصل مع السفارة:

وأكدت السفارة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة، والتواصل في حالات الطوارئ على الأرقام التالية:
هاتف السفارة: (0096824699509)، (0096824601743)، (0096824601744)، هاتف شؤون السعوديين: (0096899213394)، البريد الإلكتروني: ([email protected]).

أمطار غزيرة:

يذكر أن الأرصاد الجوية العمانية، قد أعلنت اليوم (السبت)، استمرار تدفق وتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على ولايات محضة وعبري وشناص ولوى مع استمرار تأثيرات أخدود الريان وفرص توسعها خلال الفترة القادمة.

كما تستمر التوقعات خلال اليوم إلى هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على محافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة والظاهرة، ثم تمتد خلال الظهيرة والمساء لتشمل محافظات الداخلية وجنوب الباطنة ومسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وتستمر بشكل متفاوت الغزارة غدا (الأحد)، كذلك من المتوقع تدفق وتشكل السحب وهطول أمطار متفرقة على محافظتي الوسطى وظفار.

جريان جارف للشعاب والأودية:

ومن المتوقع أن يصاحب هذه الحالة هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان جارف للشعاب والأودية، هبوب رياح هابطة نشطة قد تؤدي إلى تطاير المواد غير الثابتة، تساقط كثيف لحبات البرد قد يؤدي إلى أضرار في الممتلكات والمركبات، ارتفاع موج البحر إلى هائج الموج على معظم السواحل، فيما دعت الأرصاد الجوية العمانية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية.

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