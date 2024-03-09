عاجل.. 5 ضربات خلال ساعة.. مهربو ومروجو "السموم" بـ 5 مناطق في قبضة الأمن

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تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.



ضبط مروجين بمحافظة جدة:



منطقة جازان:



منطقة حائل:



منطقة عسير:



قطاع الدائر بجازان:



التعاون مع الأمن:

