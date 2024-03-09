السبت، 28 شعبان 1445 ، 09 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 5 ضربات خلال ساعة.. مهربو ومروجو "السموم" بـ 5 مناطق في قبضة الأمن

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من توجيه ضربات قوية إلى تجار ومهربي المواد المخدرة "السموم"، حيث أحبطت تهريب وترويج عبر 5 ضبطيات بأماكن متفرقة في ساعة.

ضبط مروجين بمحافظة جدة:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهما (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

منطقة جازان:

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (64650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة حائل:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة عسير:

وفي السياق ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (595) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر بجازان:

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (64650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

 التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.اضافة اعلان

اقرأ أيضا

أفضل 10 حدائق يمكنك الاستمتاع بها في نجران.. الأنشطة والموقع

عاجل.. للطلاب وأولياء الأمور.. 9 نصائح لتنظيم وقت الدراسة في شهر رمضان

عاجل.. أسعار بيع التمور والمكسرات بالمملكة قبل شهر رمضان

عاجل.. وفرةٌ في السلع الغذائية قبل رمضان وزيادة كبيرة بأسعار الأغنام

بأبسط الطرق.. كيف تستعيد كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بك؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 12:00 ص الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. 72 ساعة مُحملة بالأمطار.. الأرصاد يُنبه والدفاع المدني يحذر.. ماذا يحدث؟

ا 1:25 م الجمعة، 01 مارس 2024

للتنزه أيام العطلات.. أفضل الأنشطة في حديقة "فان بارك" بتبوك

البصل 11:00 م الأحد، 25 فبراير 2024

عاجل.. بشرى مع اقتراب رمضان.. استقرار في أسعار البصل والكيس الكبير يصل 65 ريالا

حرس الحدود - جازان - نبات القات المخدر 8:00 م الأربعاء، 21 فبراير 2024

عاجل.. ضربات استباقية يقودها حرس الحدود توقع بمهربي مواد مخدرة في عدة مناطق