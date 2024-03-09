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التمور واللحوم في المقدمة.. انتعاش الحركة الشرائية بالوجه مع اقتراب شهر رمضان

أسواق
أسواق
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تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمحافظة الوجه، انتعاشًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسط حركة شرائية متزايدة منذ مطلع الأسبوع الماضي.اضافة اعلان

الحركة الشرائية في أسواق الوجه:


بدأت الحركة التجارية تنشط بشكل تدريجي مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الحركة التجارية في الأسواق بمحافظة الوجه، لعدد من السلع التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان مثل التمور واللحوم ومنتجات الدقيق، لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها.

توفر البضائع والسلع:


 وتحتفظ الأسواق المحلية، بتنوع كبير في البضائع والسلع الموجودة، مما يفتح المجال أمام المستهلك لاختيار العديد من الخيارات المتعددة خلال الشراء، حيث حرصت الأسواق والمحال بمحافظة الوجه، على توفير المواد الغذائية واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات وخلافها.

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