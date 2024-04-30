في 3 مناطق.. الأمن يوجه ضربات مباغتة لمهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 165 كيلوجرامًا من القات المخدر



إحباط تهريب 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش



ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة



ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب تهريب 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي المنطقة الشرقية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب.‏‎ كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.





ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995".

وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.



