الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

في 3 مناطق.. الأمن يوجه ضربات مباغتة لمهربي المخدرات

GMaaaEeWUAAewM8
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 165 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.


إحباط تهريب 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب تهريب 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة

وفي المنطقة الشرقية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب.
‏‎ كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.


 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995".

وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

"الصحة": خروج أكثر من نصف إصابات التسمم الغذائي من العناية المركزة

لا يُصدّق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بحي لبن في الرياض؟

تقويم التعليم: فتح اختبار الرخصة المهنية للتخصص في هذا الموعد

درجات الحرارة.. العظمى 39 بشرورة والصغرى 11 بالسودة

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالمنطقة الشرقية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:41 م الإثنين، 22 أبريل 2024

من تبوك لجازان.. ضربات أمنية مباغتة لمهربي المخدرات وضبط مخالفين

GLikpb0XwAM89gd 8:12 م الجمعة، 19 أبريل 2024

ضربات مباغتة.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات

GLIDQwDWwAABSBE 4:44 م الأحد، 14 أبريل 2024

ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات من تبوك لجازان

مخدرات 11:19 م السبت، 06 أبريل 2024

في جازان ونجران.. 3 ضبطيات تطيح بتجار المخدرات