بعد تداول مقطع فيديو.. تنبيه مهم من خبراء الإرشاد لمزارعي الحبحب بشأن حشرة بق النبات

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وجه خبراء بمنصة الإرشاد الزراعي نصيحة لمزارعي الحبحب بضرورة الإسراع بمكافحة حشرة بق النبات، وحشرة سوسة البطيخ بالمبيدات الموصى بها للحد من أضرارهما على المحصول.



ظهور حشرة بق النبات في الحبحب:

علاج البقع السوداء:

سبب ظهور البقع السوداء:

وكان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يظهر إصابة الحبحب بآفة خطيرة خاصة في مزارع الساحل الجنوبي الغربي.وبعد عرض المقطع على خبراء بمنصة الإرشاد الزراعي تبين أنه لحشرة بق النبات وهي حشرة خطيرة تتغذى على العصارة النباتية.وفي وقت سابق أوضحت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، طريقة حل مشكلة البقع السوداء على الحبحب.وقالت الإرشاد الزراعي، عبر حسابها في منصة إكس أن البقع السوداء، عبارة عن مرض تبقع الإنثراكنوز الفطري.وأوضحت الهيئة، أن الرش بالمركبات النحاسية يحد من انتشار الإصابة بتبقع الأنثراكنوز على الحبحب.ويوضح خبراء الزراعة، أنه عندما يكون الحبحب ناضجًا ويتعرض للرطوبة المرتفعة، تنمو الفطريات وتنتج البقع السوداء. لا تؤثر هذه الفطريات على اللحمة الداخلية للبطيخ وعادة ما تكون غير سامة، ولكنها تؤثر على المظهر العام للبطيخ.